Barra Mansa inicia campanha de vacinação contra Brucelose

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 10:08 horas

Cerca de 900 animais serão vacinados por fases, de forma gratuita

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa foram a campo para imunizar bezerras com idade entre três e oito meses contra a Brucelose. A ação conta com o apoio da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) que dá início a primeira etapa da campanha, que segue até o dia 30 de junho deste ano. A expectativa é imunizar gratuitamente 900 animais por fases.

O médico veterinário, Bruno Meirelles explicou a necessidade da campanha.

– A Brucelose é uma zoonose, doença que pode ser transmitida ao homem. Iniciamos a vacinação para a prevenção da doença. Ano passado batemos as metas e esse ano estamos tentando aumentar ainda mais as vacinações e atendimentos nas propriedades. Hoje, não temos caso da doença no município – concluiu o médico.

A brucelose é causada por uma bactéria (Brucella abortus) que ataca bovinos e bubalinos e pode ser transmitida do animal para o ser humano.

Ela pode causar infertilidade, artrite e outras complicações que podem levar à morte do ser humano. A infecção acontece através do consumo da carne malpassada, ingestão de leite e derivados contaminados, além de contato com os animais doentes.

Os animais com a doença devem ser sacrificados e a propriedade é notificada, ficando em quarentena até não ter mais nenhum caso verificado. Isso gera um prejuízo para o proprietário, para o setor e a localidade.

Barra Mansa atua nesse programa de vacinação há mais de 30 anos, desde 1989.