Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 08:39 horas

Barra Mansa- De acordo com o plano municipal de imunização contra a Covid-19, a prefeitura de Barra Mansa através da secretaria municipal de saúde realiza neste sexta-feira, dia 21, a imunização de novos grupos da população.

Segundo a secretaria de saúde, a vacinação ocorrerá no Parque da Cidade nos horários das 8h ao 12h para nascidos em janeiro a junho e entre 12h às 16h para nascidos em julho a dezembro. Lembrando que serão imunizados nesta sexta-feira gestantes em qualquer período gestacional com comorbidades; Puérperas até 45 dias após o parto com comorbidades, onde devem apresentar o laudo médico de comorbidade.

Também serão imunizados neste dia pessoas que ainda não tomaram a 2º dose de (Coronavac) e pessoas com 2º dose agendada (Astrazeneca).

A secretaria de saúde ressalta que é indispensável a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado.