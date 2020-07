Barra Mansa inicia instalação de 30 placas de trânsito

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 15:41 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa iniciou nesta quinta-feira (09) a instalação de 30 placas de trânsito, orientando o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre ciclistas e motociclistas. A sinalização será fixada em pontos onde há grande circulação de bicicleta para garantir maior segurança e incentivo ao hábito de pedalar.

Hoje foram instaladas oito placas entre os bairros Bocaininha e Rialto , e a previsão é que em até 20 dias os demais pontos recebem o sinal de alerta. O projeto é uma iniciativa da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer em parceria com a Ordem Pública, através da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Trânsito e Transporte (Coortran).

Representantes de 15 grupos de ciclistas se reuniram na prefeitura para discutir e analisar a implantação das placas, no mês de junho. O município não obteve gasto com o material, pois a lâmina foi doada pela MBM (Metalúrgica de Barra Mansa) e os adesivos por algumas bicicletarias da cidade.

Marco Cambraia, coordenador da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Barra Mansa, celebrou o investimento.

– Estamos muito felizes em ganhar mais esse suporte e incentivo a prática de pedal. Em Barra Mansa existem inúmeros grupos de ciclistas, além das pessoas que trabalham e que fazem atividades físicas de bicicleta. Pensando nisso e com base no aumento dessa atividade, vimos a importância de ter esse cuidado e atenção com eles – disse.

O comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, destacou que a sinalização deve ser respeitada pelos condutores dos municípios.

– Apesar do município não registrar muitos acidentes envolvendo ciclistas, nosso objetivo é garantir a prevenção. Com o crescimento significativo de veículos e de bicicletas, essa iniciativa visa alertar os motoristas de que naquele local deve ser mantida uma distância maior das faixas laterais – concluiu.