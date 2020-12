Barra Mansa inicia segundo turno da B2 do Carioca com derrota

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 17:42 horas

Nilópolis – O Barra Mansa foi derrotado, por 1 a 0, pelo Queimados, neste sábado (19), jogando fora de casa, no Estádio Joaquim Flores, em Nilópolis. O jogo foi válido pela primeira

rodada do segundo turno da Série B2 do Campeonato Carioca. O Queimados marcou o gol da vitória aos dois minutos do primeiro tempo, em bola alçada na área. O zagueiro Denver finalizou de cabeça e não deu chances para o goleiro Adalberto.

Com a derrota, o Barra Mansa está em terceiro lugar no grupo B, com 0 ponto, mas fica a frente de cinco equipes pelo saldo de gol. Os líderes do grupo são 7 de Abril e Tigres, com três pontos cada. Na próxima rodada, o Barra Mansa recebe o Bela Vista, no Estádio Leão do Sul, na terça-feira (22).