Barra Mansa inicia semana de incentivo ao aleitamento materno

Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 15:14 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio da ATAN (Área Técnica de Alimentação e Nutrição), realiza entre 01 e 07 de agosto, ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A iniciativa faz parte da Campanha Agosto Dourado – Proteger a amamentação: uma responsabilidade compartilhada, que visa mobilizar a sociedade sobre a importância da medida como fonte de promoção à saúde da criança.

De acordo com a coordenadora da ATAN, a nutricionista Jiliane Resende Cristino, o Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação.

“A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Informações da Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância indicam que, por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. Por isso, no decorrer do mês de agosto realizaremos a capacitação com a rede municipal de saúde, além do encontro Oportunidades para o fortalecimento e proteção ao aleitamento materno. Encerraremos as atividades com uma Feira da Saúde no próximo dia 31, quando também é celebrado o Dia do Nutricionista. Especificamente nesta semana, teremos em todas as unidades de saúde sala de espera, grupos e roda de conversas sobre aleitamento materno”.

Jiliane destacou ainda que no decorrer da semana, o mundo todo vai falar a mesma língua com foco no aleitamento materno e sua importância.

“Em meio à correria do dia a dia, a amamentação acabou ficando perdida. A mulher, em geral tem optado por realizar outras atividades de casa e profissionais em detrimento do aleitamento. É isso que vamos trabalhar durante a semana: o resgate da amamentação exclusiva, vacina diária que a criança recebe como fonte de proteção ainda mais em tempos de Covid-19”, comentou a nutricionista, destacando que o leite produzido pela mãe é um alimento sagrado de Deus.

A vice-prefeita, Fátima Lima também destacou a importância do aleitamento materno.

“O município sempre se preocupou em trabalhar focado na saúde. Quando se trabalha a saúde da mulher, trabalha a saúde da população. Na questão da amamentação, eu posso dizer de experiência própria que eu amamentei meus três filhos, eles não tiveram problemas de saúde. Até os seis meses de idade foi só leite materno. A amamentação é um ato de amor, você gerou um novo ser humano e capaz de produzir o melhor alimento para ele”.

O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos de idade ou mais e, de forma exclusiva, nos seis primeiros meses de vida, mesmo nas mães que tiveram casos confirmados de Covid-19. O leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil, sendo capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores de cinco anos, segundo o Ministério.

O aleitamento materno protege a criança de doenças como diarréia, infecções respiratórias e alergias, além de evitar o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta.

Campanha

As ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno são realizadas no Brasil há 40 anos. A estratégia para incentivar a amamentação vem apresentando resultados. Os índices nacionais do aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses aumentaram de 2,9%, em 1986, para 45,7% em 2020. Já o aleitamento para crianças menores de quatro anos passou de 4,7% para 60% no mesmo período.