Barra Mansa inicia testagem em massa de Covid-19 em moradores neste sábado

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 15:15 horas

Barra Mansa – Profissionais da Secretaria de Saúde iniciaram a testagem em massa em moradores de Barra Mansa, neste sábado (24). A nova fase começou na Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom, após a prefeitura realizar testagens em massa em profissionais da saúde, motoristas de táxis e aplicativos, além de líderes religiosos durante a pandemia da Covid-19.

Sérgio Gomes, secretário de Saúde, que foi infectado pelo coronavírus e já está recuperado, explicou que o objetivo é levar a oportunidade de realizar os testes para um público cada vez maior.

– Dessa maneira evitamos que a doença se propague através dos casos assintomáticos, até que a vacina contra a doença seja disponibilizada pelo Ministério da Saúde. As pessoas com sintomas de quadro gripal, como febre, mal-estar, coriza, tosse, espirro, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, devem procurar o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, a Santa Casa, a UPA Centro, ou uma das Unidades Básicas de Saúde do município – detalhou o secretário.

Boletim

O último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura apontou que Barra Mansa tinha registrado 14.933 exames realizados, entre swab e testes rápidos, sendo que 3.840 testaram positivo para Covid-19. Ao todo são quatro pacientes internados, 3.315 recuperados e 175 óbitos pela doença.