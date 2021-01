Barra Mansa inicia transmissão de posse de prefeito e vice-prefeita

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 09:36 horas

Barra Mansa – A sessão de posse do Executivo e Legislativo municipal de Barra Mansa foi iniciada na manhã desta sexta-feira (1º), no plenário da Câmara Municipal com a presença dos vereadores, vice-prefeita e prefeito eleitos, além dos funcionários essenciais para a realização da cerimônia.

A tradicional posse está sendo com transmissão online para evitar aglomerações e para que a população possa acompanhar de casa. Assista a posse pelo YouTube do DIARIO DO VALE.