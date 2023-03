Barra Mansa inicia vacinação bivalente para gestantes, puérperas e profissionais de saúde - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 16:07 horas

Público-alvo compõe fases 3 e 4. Além destes, também seguem sendo vacinados pessoas acima de 60 anos e a partir de 12 anos imunocomprometidos



Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa ampliará a aplicação da vacina bivalente para um novo público-alvo. A partir desta terça-feira (21), serão inseridos no calendário gestantes, puérperas e profissionais de saúde. Juntamente a eles, as doses continuam em pessoas acima de 60 anos e a partir de 12 anos (imunocomprometidos). Essa nova agenda faz parte das fases 3 e 4 da imunização.

Para receber as doses é necessário estar com os seguintes documentos em mãos: cartão de vacina, cartão do SUS ou CPF. No caso dos profissionais de saúde, também devem apresentar documento que comprove a vinculação ativa ou declaração emitida pelo serviço de saúde de atuação do profissional.

A supervisora do setor de Imunização, Paula Bastos, explicou como funcionará a aplicação da vacina. “Para a pessoa ser contemplada com a bivalente ela precisa ter tomado ao menos duas doses das vacinas monovalente, Pfizer, Coranavac, AztraZeneca e Janssen. Essas vacinas integram o que chamamos de esquema básico, além disso, a dose só será aplicada após um período mínimo de quatro meses do recebimento da dose de reforço ou dose de esquema primário”, destacou.

A bivalente é a segunda geração de vacina que combate a Covid-19. O imunizante tem o objetivo de proteger o ser humano da nova cepa ancestral e da variante da Ômicron que corresponde em média a 90% dos casos positivos. As doses da vacina bivalente destinadas ao novo público-alvo serão aplicadas no horário entre 9h e 16h, nas seguintes Unidades PSF (Programa de Saúde da Família):

– PSF GOIABAL (segunda-feira)

– PSF ISMAEL DE SOUZA – Vista Alegre (segunda-feira)

– CLÍNICA DA FAMÍLIA – Vista Alegre (segunda-feira)

– SIRENE III – Nove de Abril (terça-feira)

– PSF FLORIANO (terça-feira)

– PSF VILA URSULINO (terça-feira)

– PSF BOA VISTA II (quarta-feira)

– PSF JARDIM PRIMAVERA (quarta-feira)

– PSF VILA ORLANDÉLIA (quarta-feira)

– PSF BOCAININHA (quarta-feira)

– PSF NOVA ESPERANÇA (quinta-feira)

– PSF VILA PRINCIPAL (quinta-feira)

– PSF SANTA RITA DE FÁTIMA (quinta-feira)

– PSF AMPARO (sexta-feira)

– PSF COLÔNIA (sexta-feira)

– PSF KM4 (sexta-feira)

– PSF ANO BOM (todos os dias)