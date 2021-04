Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 17:02 horas

Barra Mansa – Nesta quinta-feira (15), foi iniciada a campanha de vacinação contra gripe Influenza, em Barra Mansa. A ação, que acontece em unidades de saúde dos bairros, pretende atingir uma cobertura mínima de 90% dos públicos prioritários, o equivalente a 65.966 pessoas de um total de 73.295.

A campanha acontecerá em três etapas e segue até 09 de julho. Até o dia 10 de maio devem ser vacinados trabalhadores da saúde, crianças maiores de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas. Responsáveis pelas crianças devem levar o cartão de vacinação para atualização da caderneta.

A segunda etapa acontece de 11 de maio a 8 de junho para idosos com mais de 60 anos e professores. Já a última etapa irá imunizar pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A coordenadora de Imunização, Marlene Fialho, falou sobre a importância de também se imunizar contra a gripe durante a pandemia.

– É fundamental se vacinar antes dos períodos de frio, para se prevenir doenças respiratórias, que podem se confundir com a Covid-19. Vale ressaltar que a prioridade é a vacinação da Covid-19 e deve se respeitar o intervalo de 14 dias entre uma vacina e outra – concluiu.