Barra Mansa inicia vacinação contra Covid-19 para autistas

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 17:12 horas

Ação também imunizou gestantes a partir da 16ª semana, profissionais da educação e diabéticos com idades entre 55 e 59 anos

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa realizou nesta sexta-feira (30) a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para autistas com idade acima de 18 anos. A aplicação do imunizante ocorreu em uma tenda mais afastada para garantir um atendimento especial ao grupo.

Os demais pontos de vacinação atenderam diabéticos e profissionais da educação com idades entre 55 e 59 anos, gestantes a partir da 16ª semana e pessoas com a segunda dose da AstraZeneca já agendada. A ação ocorreu no Parque da Cidade.

Visando evitar aglomerações, foi mantido o atendimento em três horários: de 8h às 12h para nascidos de janeiro a abril, 12h às 16h para nascidos de maio a agosto e das 16h às 20h para nascidos de setembro a dezembro. Além do sistema drive-thru, pedestres puderam receber a dose na “Tenda da Vacina”.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, acompanhou a vacinação e revelou o objetivo de um atendimento exclusivo aos autistas.

– Tivemos o cuidado de fazer uma tenda mais distante do local onde ocorre o drive, devido a possibilidade de causar agitação a eles por conta do barulho e movimentação – disse.

Deise da Silva acompanhou seu filho Victor Hugo da Silva, de 19 anos, que possui Transtorno do Espectro Autista e aprovou o atendimento recebido pelo jovem.

– Fiquei muito feliz com essa organização prioritária para eles. Todos foram muito bem atendidos. Os profissionais dão toda atenção e carinho que eles precisam – contou.

Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Para os profissionais de educação é necessário apresentar o último contracheque. Diabéticos devem estar munidos do laudo médico ou declaração da enfermeira do posto de saúde, junto com a receita médica que comprove a diabetes. Gestantes precisam do cartão pré-natal e autistas do laudo médico.