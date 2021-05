Barra Mansa inicia vacinação contra Febre Aftosa

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 18:17 horas

Barra Mansa – Os produtores rurais de Barra Mansa têm até o dia 31 deste mês para vacinar bovinos e bubalinos de todas as idades contra a Febre Aftosa. A primeira fase da campanha, iniciada no dia 1º de maio, não será prorrogada e busca imunizar aproximadamente 40 mil animais. A ação acontece por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e o Núcleo de Defesa Agropecuária da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa).

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, Barra Mansa vem alcançando bons resultados.

– Nas últimas três campanhas batemos a meta de mais de 99,5% de animais imunizados. O município está entre um dos melhores índices do estado e está apto a bater essa meta novamente, mas para isso precisamos envolver os produtores nesta ação – comentou.

Para participar da campanha, o produtor deve adquirir as doses únicas de 2 ml em revendas autorizadas. Aqueles que não possuem condição de comprar a vacina ou realizar a aplicação no animal, devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural através do telefone (24) 2106-3547.

O chefe do Núcleo de Defesa Agropecuária da Seappa em Barra Mansa, Marcos Alexandre da Silva, destacou que o município pode alcançar o título de zona livre, que são locais onde não ocorrem mais vacinações para a Febre Aftosa.

– O Estado fez um trabalho intenso de vacinação, de controle e não tivemos mais nenhum caso de foco da doença registrado no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos na área de zona livre com vacinação. Como já estamos há muitos anos vacinando, temos uma garantia de que há uma circulação viral muito baixa ou sem o vírus na região – destacou Marcos.

O extensionista rural da Emater, Luciano Lopes Xavier, aponta a importância da adesão dos produtores rurais na campanha.

– A vacinação dos animais é uma obrigação do produtor, mas a imunização só traz vantagens. O produtor vai poder transportar os animais entre os estados, o leite e os bois poderão ser comercializados sem problemas. Já sem a vacinação, ele será autuado pela defesa agropecuária e vai ser impedido de movimentar os animais e comercializar o leite – concluiu.

Pós-vacinação

Após a vacinação, o produtor deve enviar para o Núcleo de Defesa Agropecuária da Seappa as imagens da frente e do verso da declaração, assim como da nota fiscal de compra das doses. É necessário o preenchimento dos dados com telefone para contato, CPF, nascimentos dos últimos 6 meses e assinatura.

Em virtude da pandemia, as declarações de vacinações realizadas durante o período oficial poderão ser recebidas até o dia 26 de junho, sem que o produtor seja autuado por isso. O envio dos documentos pode ser realizado via SIAPEC pelos produtores cadastrados, por formulário digital disponível no site www.declaracaoeatualizacaocadastral.rj.gov.br, pelos e-mails ndaararuama.agriculturarj@gmail.com e ndabarramansa.agriculturarj@gmail.com, e pelo WhatsApp (21) 98605.1198 e (24) 3328-2479.

Febre Aftosa

A Febre Aftosa é uma doença grave que acomete animais de casco fendidos (aquele com duas unhas). A transmissão da doença pode ocorrer no ser humano através de alimentos contaminados, contato com animais doentes, equipamentos veterinários, roupas, botas, veículos e outros materiais contaminados. O vírus também pode ser transmitido pela carne, leite e derivados.