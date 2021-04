Barra Mansa inicia vacinação para pedestres no Parque da Cidade

Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 17:35 horas

Barra Mansa – Nesta segunda-feira (19), a prefeitura de Barra Mansa iniciou o sistema de vacinação para pedestres. A ação, que contemplou homens de 61 anos para a primeira dose e idosos de 70 para segunda, é feita por meio de uma tenda, localizada no Parque da Cidade, onde já acontece o drive-thru. O objetivo é centralizar o serviço que antes estava sendo feito no Centro de Especialidades Médicas (CEM). A tenda também atende ao público que não tinha como comparecer ao local de carro.

O prefeito Rodrigo Drable informou sobre o que espera da ação.

– Hoje nós iniciamos o atendimento na tenda para as pessoas que buscam vacina a pé. Nós estamos fazendo um esforço para que a organização e a agilidade deem conforto no atendimento, tendo em vista também que o volume de vacinas no drive tem aumentado e que é necessário que as pessoas respeitem o horário, para a agilidade também ser mantida – comentou.

Segundo a gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, a equipe conseguiu montar uma tenda específica no local.

– Nós decidimos centralizar tudo aqui no drive e com essa tenda nós estamos trazendo o público do CEM pra cá. São eles os idosos que não tem como chegar de carro e o restante dos profissionais da área da saúde, que são poucos, visto que já vacinamos quase 100% – explicou.

A idosa Neuza de Fátima Pereira, que não pôde ir ao drive no dia da sua faixa etária, foi ao Parque da Cidade nesta segunda-feira e recebeu sua primeira dose.

– Não consegui vir de carro no sábado, que era o meu dia correto, então, fiquei sabendo sobre a tenda e vim hoje. Estou muito feliz e só tenho a agradecer, porque nem todos têm carro. O prefeito está de parabéns. Aqui todo mundo é ótimo, educado e ninguém passa na frente de ninguém – concluiu.