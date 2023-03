Barra Mansa: instalação de lâmpadas de LED no bairro São Vicente é concluída - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 19:09 horas

Iniciativa acontece em outros bairros do município e integra o projeto de modernização do sistema de iluminação pública

Barra Mansa – Equipes da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa finalizaram nesta quinta-feira (30), a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LEDs nas vias públicas de maior movimentação de pedestres e motoristas do bairro São Vicente. Os serviços integram a primeira fase do projeto de modernização do sistema de iluminação pública, que, a curto prazo, impactará positivamente sobre a eficiência energética, a segurança, a qualidade de vida da população e a atração de novos empreendimentos.

As lâmpadas LEDs também estão sendo instaladas no Santa Maria II e Vila Ursulino. A iniciativa agradou os moradores das duas localidades. Eles afirmam que os bairros apresentam alguns problemas relacionados à segurança e que com o novo sistema de iluminação tende a ser minimizado.

Segundo o secretário de Manutenção Urbana, a projeção da Prefeitura é modernizar integralmente o Parque de Iluminação Pública. “Estamos finalizando o projeto da PPP da Iluminação Pública – Parceria Público Privada , com licitaçãoprevista 15 maio. A modernização do sistema permitirá a implementação de um programa de redes inteligentes (smart grid), com automação das redes de distribuição, medição remota, combate à fraude e corte/religa remoto melhorando substancialmente a energia elétrica, a telegestão em 20% do Parque de Iluminação, com a substituição das lâmpadas de vapor de sódio e vapor de mercúrio por LED”, destacou.

As lâmpadas de LED, se comparadas às de vapor de sódio, possuem 10 vezes maior, reduzem o consumo em até 50% e ajudam na sustentabilidade ambiental, já que são livres de componentes tóxicos e emitem uma quantidade muito menor de dióxido de carbono na atmosfera.