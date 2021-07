Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 15:21 horas

Barra Mansa – A campanha “Carrinho Solidário” foi intensificada nesta semana, em Barra Mansa. A ação já arrecadou cerca de três toneladas de alimentos e segue recolhendo as doações em todos os postos de vacinação no Parque da Cidade, no Centro.

O secretário de Assistência Social, J Chagas, destacou a importância da campanha para o município.

– Devido a essa pandemia, tem muita gente desempregada, sem alimento em casa e passando fome. Nós temos a esperança de que esta campanha ajude o máximo de famílias do nosso município – comentou.

Já Cileide Maria, administradora do Parque da Cidade e responsável pela organização da campanha comemorou o bom resultado do carrinho solidário.

– Já alcançamos um bom número com as doações, mas ainda precisamos dar essa ênfase nesta campanha que é tão importante e ajuda muito a quem precisa. É algo simples para quem pode ajudar. Mesmo aqueles que já foram vacinados estão convidados a fazer suas doações – revelou.

Os carrinhos para arrecadação estão nos inícios das filas do sistema drive-thru e na entrada do Teatro.