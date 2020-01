Barra Mansa intensifica o combate a dengue

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 08:09 horas

Agentes estão visitando bairros do município para localizar ou prevenir focos do mosquito Aedes Aegypti

Barra Mansa – O período de chuvas intensas, que vêm aliadas a chegada do verão, faz com que os casos de dengue, febre chikungunya e zika vírus aumentem na região Sul Fluminense. Por isso, agentes de saúde de Barra Mansa começaram 2020 com o combate ao Aedes Aegypti, mosquito proliferador das doenças citadas acima, visitando bairros do município.

As visitas são feitas para que os agentes analisem a existência de focos para a evolução do mosquito e dá dicas aos moradores de como preveni-los.

Balanço

O setor de Epidemiologia analisou que em Barra Mansa foram registrados 346 casos de dengue, sendo 11 confirmados, 88 descartados e 247 aguardando a divulgação do resultado, em 2019.

No caso de chikungunya foram 73 casos confirmados, nove descartados e 104 aguardando o resultado e para o zika vírus não tiveram registros, no mesmo período.

O coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, destacou que a população deve estar atenta nos detalhes para evitar doenças.

– Muitas residências, terrenos baldios, podem ser localidades facilitadoras para a evolução do mosquito. Necessário sempre uma atenção as caixas d´água, ralos, garrafas pets, entre outros recipientes que favorecem o acúmulo de água parada – explicou.

O Departamento conta com oitenta agentes em campo unindo as áreas da Zoonoses e de Vigilância Ambiental. O efetivo que atua em todos os setores, incluindo leishmaniose, laboratórios e demais possui aproximadamente 100 funcionários.