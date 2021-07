Barra Mansa irá vacinar acamados com mais de 18 anos  

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 18:18 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde, anuncia a ampliação dos grupos atendidos pelo Plano Municipal de Imunização. A partir desta quinta-feira (08) recebem a primeira dose caminhoneiros e lactantes com filhos de até 24 meses. Também tem início o agendamento para acamados com mais de 18 anos, que serão vacinados a partir da próxima segunda-feira (12). A solicitação deve ser feita pelo telefone (24) 99842-5935.

Seguindo a determinação do Ministério da Saúde, Barra Mansa irá inserir os bancários no Plano Municipal de Imunização, assim que a categoria fizer parte do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNO), conforme explica o secretário de Saúde, Sérgio Gomes.

“O Ministério da Saúde autorizou a inserção da categoria dos bancários na vacinação. Porém, leva um tempo para isso ser inserido no PNO. Assim que as doses chegarem para os bancários, eles serão contemplados. A gente precisa atender conforme for recebendo as doses e para o público que é prioritário, respeitando a fiscalização do Ministério Público”.

A ação para caminhoneiros e lactantes com filhos de até 24 meses continua nesta sexta-feira (09), em sistema drive-thru e no teatro do Parque da Cidade. Também serão atendidas gestantes, puérperas e pessoas com a segunda dose agendada. O horário será dividido de 08h às 12h para nascidos de janeiro a junho e de 12h às 16h, de julho a dezembro.

O caminhoneiro Rodrigo Mendes, de 40 anos, é morador da Vila Nova e agradeceu o trabalho realizado pela equipe da Saúde. “É muito bom ter essa força da prefeitura. Ter um dia só para nós caminhoneiros ajuda muito. Está tudo muito bem organizado aqui. Só tenho a agradecer. Estão de parabéns”.

Para receber a dose, é necessário apresentar alguns documentos, como RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração de posto de saúde. Lactantes precisam apresentar a certidão de nascimento. Já os caminhoneiros devem apresentar documento que comprove o exercício da função de motorista profissional de transporte rodoviário de cargas.

Aplicação da segunda dose em gestantes

Gestantes e puérperas com e sem comorbidades, que já tenham recebido a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, deverão receber uma dose da vacina Pfizer após o intervalo de 12 semanas, para completar o sistema vacinal com duas doses.

A mudança é uma determinação da Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Comissão Intergestores Bipartite do Rio de Janeiro (CIB-RJ), e atenderá 206 gestantes em Barra Mansa, vacinadas entre os dias 30 de abril a 10 de maio. A segunda dose da vacina será aplicada em 23 de julho.

Para receber a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacina com a confirmação da primeira dose.