Barra Mansa já aplicou mais de 60 mil doses de vacinas contra Covid-19

Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 18:15 horas

Barra Mansa – Dados da prefeitura de Barra Mansa apontam que município atingiu a marca de 60.371 doses administradas e 17.653 pessoas com o sistema completo de vacinação. O número foi alcançado durante a ação deste sábado (08), no Parque da Cidade, onde a equipe da Secretaria de Saúde aplicou a primeira dose da AstraZeneca em pessoas com doenças cerebrovasculares, imunossuprimidos, cirrose hepática e doença renal crônica.

Outros grupos também foram atendidos durante a ação que aconteceu em sistema drive-thru e na “Tenda da Vacina” para pedestres. As equipes vacinaram profissionais de saúde e da educação, policiais militares, guardas municipais, idosos, gestantes e pessoas com hipertensão, pneumopatias, diabetes e obesidade.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, explica o avanço da vacinação em pessoas com comorbidades.

– Os grupos de risco são preconizados pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que seguimos rigorosamente. É importante destacar que aqueles que fazem parte de algum grupo e que não tenham conseguido tomar no dia marcado, podem vir a qualquer dia que serão atendidos – disse o secretário.

A moradora do bairro Goiabal, Vanilda Silveira, possui problemas cardiovasculares e demonstrou satisfação em ser imunizada.

– Estou muito feliz, assim como todos os barra-mansenses. Achei que ia demorar um pouco mais para ser imunizada. Barra Mansa tem trabalhado direitinho. Se Deus quiser, a vacina vai vir para todos. Queria que hoje todas as famílias estivessem tomando a vacina – concluiu a moradora.