Barra Mansa já imunizou cerca de 6 mil pessoas contra a gripe

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já vacinou, nesta primeira etapa, cerca de 6 mil pessoas dos grupos prioritários contra a gripe, doença que é causada pelo vírus influenza. A imunização contra a gripe age em três tipos diferentes de vírus: um tipo B e dois vírus influenza tipo A (subtipos H1N1 e H3N2).

Segundo a Pasta, atualmente as doses são destinadas a: crianças de 06 meses a 06 anos; idosos de 60 ou mais; gestantes e puérperas; indígenas vivendo fora e em terras indígenas; profissionais da saúde; pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos; adolescentes menores de 18 anos em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; professores; pessoas com comorbidades; Forças Armadas; forças de segurança e salvamento; população em situação de rua; caminhoneiros; trabalhadores portuários; e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso.

A coordenadora de Atenção Primária e Vigilância em Saúde de Barra Mansa, Juliana Russi, destacou que o município está preparado para atender a demanda e ressaltou a importância da vacina. “Temos alguns postos funcionando em horário estendido, até 19h. É fundamental que as pessoas se imunizem para o caso não se agravar. Entre as consequências da gripe estão sintomas como febre e dor no corpo”, informou.

Para tomar o imunizante é preciso que a pessoa apresente os seguintes documentos: caderneta de vacinação, comprovante de atuação profissional, documento de identidade e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

As unidades básicas de saúde que trabalham em horário prolongado são:

– PSF (Programa Saúde da Família) Julio Caruso – segunda e sexta-feira

– PSF São Francisco – terça e quinta-feira

– PSF Ismael de Souza – terça e quinta-feira

– PSF Bocaininha – terça e quinta-feira

– PSF Boa Sorte – terça e quinta feira

– PSF Vila Orlandélia – segunda e quarta-feira