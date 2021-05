Barra Mansa lança IPTU com vencimento para julho e desconto de até 30%

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 19:33 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Finanças disponibiliza a partir desta quarta-feira (19), a emissão do carnê de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de forma on-line. Devido à pandemia, o vencimento da primeira parcela foi prorrogado para o dia 15 de julho. O pagamento poderá ser feito em cota única, com 30% de desconto, ou parcelado em seis vezes, com 15%.

Para acessar as cotas de forma on-line, o munícipe deve entrar no site da prefeitura de Barra Mansa e selecionar o campo “Finanças On-line”, opção emissão de guia. Para aqueles que preferem utilizar o carnê impresso, o boleto será enviado às residências.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos, falou sobre as mudanças no IPTU deste ano.

– Entendendo o cenário pandêmico e o momento socioeconômico, validei com o prefeito que, ao invés de iniciarmos no início do ano, o vencimento passasse para julho. O objetivo é não penalizar o munícipe a pagar muitas contas no mesmo período. Para evitar aglomerações, não estamos liberando a impressão do carnê na prefeitura. Tomamos essa decisão pensando na segurança do munícipe. É fácil solicitar a emissão pelo site, que é responsivo e funciona tanto em computadores quanto celulares – concluiu.

Os munícipes que tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, através dos e-mails [email protected] e [email protected]