Barra Mansa marca avaliações para montagem da equipe sub 20 para disputa do Estadual

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 10:50 horas

Peneiras estão marcadas para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Estádio Leão do Sul

Barra Mansa – O Barra Mansa Futebol Clube está com datas marcadas para um período de avaliação de atletas a ser realizado entre os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Estádio Leão do Sul, localizado na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia.

As peneiras estão previstas para começar às 9h, mas o atleta deve chegar com uma hora de antecedência.

Requisitos

O atleta deve vestir uma camiseta branca, calção e meiões azuis. O uso da caneleira é obrigatório.

Os candidatos, nascidos em 2000, 2001 e 2002, devem portar uma cópia da carteira de identidade (RG), atestado médico que autoriza a prática de futebol com validade de seis meses.

Os atletas selecionados vão compor a categoria sub 20, que disputará o Campeonato Carioca (Série B2), entre os meses de maio a outubro.