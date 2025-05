Barra Mansa marca presença em capacitação da Embratur em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A Prefeitura de Barra Mansa está participando de uma capacitação realizada em Angra dos Reis, nesta sexta-feira (09). Voltada ao Polo Costa Verde, a ação faz parte do programa Novas Rotas, uma iniciativa do Governo Federal, por meio da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

No evento, realizado no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, Barra Mansa foi representada pela coordenadora de Turismo e Artesanato na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bhella Santos; a auxiliar técnica Lenara Napoli; e o gerente de atletismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), Caíque Rodrigues.

A qualificação reúne autoridades públicas, representantes de instâncias de governança regional, empresários, guias de turismo e demais profissionais do setor com o objetivo de capacitar e estimular a criação de novas rotas turísticas com potencial para atração do turismo internacional. Entre os presentes estavam o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; a coordenadora regional da Embratur, Fátima Pacheco; os prefeitos de Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro, Cláudio Ferreti, Zezé Porto e Babton Biondi, respectivamente; e o secretário de Turismo de Mangaratiba, Vítor Tenório.

Durante a programação, são apresentados os objetivos estratégicos da Embratur para os próximos anos, além de ferramentas de promoção, exemplos de boas práticas e oficinas práticas para construção de roteiros integrados e experiências autênticas. Um dos intuitos do evento também é fortalecer o diálogo entre municípios vizinhos e criar bases sólidas para a formatação de produtos turísticos alinhados ao mercado global.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, lembrou que em abril foi realizado um importante lançamento em Barra do Piraí, reunindo prefeitos e prefeitas das cidades do Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde.

“Agora, viemos para Angra dos Reis para dar início, de forma efetiva, à implementação do projeto Novas Rotas. Trouxe a equipe técnica da Embratur oferecendo gratuitamente uma capacitação voltada a agentes públicos e privados ligados ao setor de turismo, de vereadores a donos de hotéis, pousadas, restaurantes e atrativos turísticos. O objetivo é fortalecer a qualificação dos profissionais e, com isso, ampliar o potencial do turismo como vetor de geração de emprego e renda nas nossas cidades”, afirmou Freixo.

Como coordenadora de Turismo e Artesanato de Barra Mansa, presidente do FEST-RJ e da Instância de Governança Regional do Vale do Café, Bhella Santos reforçou o compromisso coletivo de fortalecer o turismo fluminense com estratégias que valorizem os territórios, saberes e identidade cultural.

“A proposta da Embratur com as novas rotas dialoga diretamente com nosso trabalho regional: integrar, qualificar e promover destinos autênticos, conectando o local ao global com inteligência, cooperação e protagonismo”, declarou Bhella.