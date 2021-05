Barra Mansa monta estrutura para aplicação de vacinas da Pfizer

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 17:03 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde está instalando uma nova estrutura para aplicação das doses da Pfizer no Parque da Cidade, em Barra Mansa. O local já abriga a vacinação da Coronavac e AstraZeneca em sistema drive-thru e na Tenda da Vacina para pedestres.

Barra Mansa já vem utilizando a Pfizer em pessoas com comorbidades e deficiência permanente. Anteriormente o atendimento era realizado no Centro de Especialidades Médicas (Cem), que oferecia a estrutura necessária para a aplicação desta vacina, que requer cuidados especiais. Porém, devido à grande procura, foi necessário transferir de local. O novo espaço escolhido foi a Sala de Espetáculos Tulhas do Café, que contará com oitos pontos de vacina.

Rodrigo Drable usou suas mídias sociais para explicar a mudança de local.

– Semana passada nós recebemos as primeiras doses da vacina da Pfizer, uma vacina que tem condições de aplicação diferenciadas e um padrão de exigência diferente do que vimos utilizando com as vacinas da CoronaVac e da AstraZeneca. Nós temos que ter um controle de temperatura, o ambiente tem que ser confinado e ela não serve para drive-thru. Em função disso, nós tivemos alguns problemas utilizando o Cem. Muita gente foi, houve aglomeração e filas, coisa que foge do padrão que nós estabelecemos aqui em Barra Mansa – comentou o prefeito.

Drable também falou sobre a escolha.

– É um espaço que vai permitir que façamos o atendimento com qualidade às pessoas que venham a tomar a vacina da Pfizer. Eu peço desculpas pela semana passada termos tido problemas, mas é a vontade de vacinarmos sempre. Muita cidade abriu mão de utilizar essa vacina pela dificuldade, mas nós entendemos que aqui em Barra Mansa cada vacina é fundamental e importante para salvar – concluiu.

Mais vacinas

Barra Mansa recebeu 6.070 doses de vacinas contra Covid-19, sendo 1.170 doses da Pfizer, 160 CoronaVac e 4.740 da AstraZeneca. O lote, enviado pelo Governo do Estado, veio de caminhão, diferente das outras vezes que o transporte foi realizado por helicóptero.

A Pfizer será utilizada como primeira dose para pessoas com comorbidade e deficiências e a CoronaVac em ambas as doses. A Secretaria de Saúde ainda está estudando a estratégia de aplicação para a AstraZeneca.