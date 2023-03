Barra Mansa: moradores do bairro Abelhas relatam preocupação com deslizamento de terra - Diário do Vale

Barra Mansa: moradores do bairro Abelhas relatam preocupação com deslizamento de terra

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 20:56 horas

Barra Mansa – Moradores do bairro Abelhas, em Barra Mansa, devido a um deslizamento de terra que atingiu o local do dia 7 para o dia 8 de março, relatam preocupação com possíveis novos deslizamentos por causa das fortes chuvas que atingem o município. Nas imagens enviadas ao DIÁRIO DO VALE, é possível ver uma grande quantidade de lama invadindo casas e um pedaço do morro que ameaça desabar.

Segundo os moradores, as casas podem ser interditadas pela Defesa Civil, com o risco de residências que estão logo acima do morro também serem afetadas pelo movimento do terreno com as fortes chuvas.

Os moradores afirmam terem alertado a prefeitura sobre os riscos de desabamento ao apontarem o desgaste que a água das chuvas estava causando no terreno do morro. Porém, nenhuma ação foi tomada.