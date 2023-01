Barra Mansa: Mostra Coletiva de Artistas Independentes será aberta para visitação neste sábado

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 15:55 horas

Primeira exposição do ano na Galeria Clécio Penedo ficará disponível até o final de fevereiro

Barra Mansa – A primeira exposição de 2023 na Galeria Clécio Penedo, em Barra Mansa, trará a mostra coletiva ‘Novos’ que reúne 13 talentos independentes da região e será lançada nesta sexta-feira (13).

A mostra reunirá desenhos, pinturas, fotografias e bordados, com leituras únicas sobre a vida e o mundo dos seguintes artistas: Carlos Alberto, Elisa Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Leão, Letícia Helena, Lucas Castelo Branco, Mar, Neiliane de Lima, Otávio Junqueira, Pedrin Ink, Rafael Reserva, Sarah Hopkins e Victória Andrade.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que Clécio Penedo, em vida, providenciava anualmente exposições coletivas de novos artistas. “Ele promovia isso como forma de incentivar e de reconhecer. Hoje seguimos seus passos, são treze jovens, alguns nunca tiveram a oportunidade de expor antes e outros estão no começo de carreira. Uma galeria como a nossa está a serviço de oportunizar e incentivar. Desejamos que esses jovens sejam cada vez mais valorizados e reconhecidos”, ressaltou.

O curador da exposição e educador de arte, Leandro Torturella, evidenciou as mostras coletivas como forma de encontro entre linguagens. “As mostras coletivas possibilitam um grande encontro entre linguagens, com públicos diferentes e com expectativas variadas. As possibilidades de abordagem, de leituras e técnicas demonstram que temos na cidade e região um cenário cada vez mais potente de produção em artes visuais”, disse.