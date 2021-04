Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 18:17 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa emitiu uma nota no início da noite desta quinta-feira (22) para destacar que não haverá vacinação contra a Covid-19 na sexta-feira (23), feriado de São Jorge, no Parque da Cidade.

– O município aguarda a chegada de mais doses, que deverão ser enviadas pelo Governo Federal nos próximos dias. Assim que mais vacinas chegarem, a Secretaria de Saúde divulgará os grupos contemplados – concluiu em nota.

Concurso público

Também nesta quinta, a prefeitura afirmou que após o descumprimento do prazo para a publicação do resultado final do concurso público para cargos de Nível Fundamental a Nível Superior, previsto para o último dia 20, a Comissão para Acompanhamento e Fiscalização enviou uma notificação à empresa responsável pela realização do concurso, o Instituto Acesso, solicitando esclarecimentos. O resultado final do Concurso Público para Procurador foi publicado pelo Instituto Acesso nesta quinta-feira, 22.

O Instituto Acesso respondeu a notificação da prefeitura.

– Devido a problemas técnicos na manutenção do nosso sistema de Gestão de Concurso e pela necessidade de efetuarmos uma conferência minuciosa nos resultados gerados, não foi possível o cumprimento do cronograma previsto e, consequentemente, a publicação do resultado previsto. Informamos também, por oportuno, que disponibilizaremos as publicações previstas na nossa página, até às 23h do dia 24 de abril de 2021 – concluiu a empresa.

A Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do concurso público já vinha solicitando informações sobre o cumprimento do cronograma antes da data limite. A prefeitura está tomando todas as medidas cabíveis para que a situação seja resolvida o mais rápido possível.