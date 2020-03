Barra Mansa notifica empresas que reduziram a circulação de ônibus

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 12:19 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa notificou as empresas que reduziram a circulação de ônibus, baseada no decreto do Estado do Rio de Janeiro, que faz menção as linhas intermunicipais, para que restabeleçam a grade de horário, sob pena prevista em contrato.

Uma equipe de fiscais da secretaria foi às ruas nesta terça-feira (17), para verificar o funcionamento das linhas e orientar que as empresas cumpram o itinerário dentro da programação estabelecida.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Luiz Furlani, comentou que os fiscais receberam orientações para que o cumprimento do contrato seja estritamente executado.

– Não houve nenhuma autorização formal permitindo a redução nos horários de circulação dos coletivos e, enquanto o município não determinar que haverá essa necessidade, manteremos nossos turnos normalmente. Caso alguma empresa não respeite a grade, ela será autuada – explicou o secretário.

Luiz Furlani ainda destacou.

– Caso haja determinação para supressão, um novo decreto do Governo do Estado, um direcionamento do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde do Estado, faremos a comunicação pertinente – concluiu.