Barra Mansa: novo posto de saúde do Goiabal é inaugurado

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 22:09 horas

Local passou por reforma e ampliação. Unidade passará a atender a todas as faixas etárias e desenvolver programas preventivos

Barra Mansa – As obras de reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro Goiabal foram inauguradas na noite de quinta-feira (9). As melhorias possibilitaram o avanço da modalidade de Unidade Básica de Saúde para Programa Saúde da Família – Professora Josepha Aparecida Bruno Gavião. Na prática, isso representa atendimento a todas as faixas etárias, envolvendo além de ações curativas, os programas preventivos e de promoção da qualidade de vida. A cerimônia de inauguração contou com a participação do prefeito Rodrigo Drable, o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e convidados.

O PSF, que funciona na Rua Dr. Heleno de Freitas, ganhou novo acesso com rampa e piso tátil, recepção ampliada, consultórios médicos, odontológico e ginecológico; salas de: expurgo, reunião, curativo e vacinação; farmácia; áreas de circulação; dispensário; copa e banheiros masculino e feminino. Todo o ambiente foi climatizado e informatizado. As consultas com especialistas, segundo o secretário Sérgio Gomes, serão realizadas através de atendimento com profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), com assistente social, ginecologista, pediatra, nutricionista, entre outros.

– A unidade não tinha nada a ver com a saúde que começamos a implementar desde que o prefeito Rodrigo Drable assumiu o governo. Mudamos a cara deste setor. É um ganho muito grande para a comunidade no quesito saúde pública. Dentro de 50 dias vamos inaugurar mais uma na Vila Maria; em 70 dias, duas no Nove de Abril e o PSF da Vila Nova. Tenho muito orgulho de fazer parte desse governo que tanto faz em prol da população – destacou o secretário.

Para o prefeito, o posto é um dos elementos que mais aproxima o serviço público da pessoa, da família.

– Às vezes falamos em Saúde e pensamos em hospital, mas lá se trata a doença e aqui é onde ela é evitada. Quando assumimos o governo, os prédios das unidades eram feitos sem nenhuma inteligência. Temos feito e reformado unidades de saúde com a preocupação de durarem mais. Todas as salas são projetadas para cada atividade, dentro dos parâmetros da lei e normas técnicas, mas também com a capacidade e condição de que o profissional possa atuar com conforto e atender bem as pessoas. Isso não é só um posto de saúde para a gente, mas a forma que enxergamos como devemos investir o dinheiro público: tem que ser bem feito para durar e servir. E quando fazemos bem feito, sem precisar gastar de novo, a gente pode fazer mais. Essa é uma conta que tem que estar na cabeça de todo mundo – ressaltou Drable durante a inauguração.

Presente no evento, Vinícius Gavião – filho de Josepha Aparecida Bruno Gavião, que dá nome ao PSF do Goiabal – agradeceu a homenagem.

– Estou muito orgulhoso. Minha mãe faleceu há muitos anos e ela ser lembrada dessa forma é motivo de muita gratidão. Nasci e fui criado neste bairro e fico feliz dessa unidade tão útil e importante à comunidade levar o nome dela – disse.

A inauguração também contou com a presença do deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro, secretários municipais, servidores, do filho do vereador Paulo da Gráfica – que tanto pleiteou a realização da reforma e ampliação da unidade de saúde e que não pôde comparecer ao local devido a problemas de saúde -, do vereador José Marques, que também solicitou os reparos, demais parlamentares do município e dos moradores da localidade.