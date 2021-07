Barra Mansa oferece abrigo para pessoas em situação de rua

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 18:02 horas

Barra Mansa – A população em situação de rua contará com um espaço para fugir das baixas temperaturas no inverno deste ano. O espaço dispõe de alimentação e local para pernoite, higiene pessoal, banho quente e área de convívio, além de equipe técnica com psicóloga e assistente social. Ele fica localizado no bairro Siderlândia, está funcionando desde o dia 1º de julho e será inaugurado oficialmente no próximo sábado (31), com a presença do secretário estadual de Assistência Social, Matheus Quintal.

O local receberá o nome do falecido empresário Mário Antônio de Carvalho, carinhosamente conhecido como Pinguilim.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a importância de acolher as pessoas em situação de rua.

– Nos preocupamos com a situação dos moradores de rua. A Assistência Social está percorrendo Barra Mansa para atender essas pessoas, que tanto sofrem com o frio. É importante que elas procurem o abrigo, que elas utilizem esse serviço da prefeitura. Lá elas serão muito bem tratadas e encontrarão roupas, comidas e socialização – afirmou.

Atendimentos

Atualmente, a Secretaria de Assistência Social oferece dois tipos de atendimento no abrigo municipal: o permanente, onde o usuário pode ficar 24 horas, e o de inverno, onde é realizada a pernoite. Para aqueles que precisarem se abrigar das noites de frio, a van começa a circular às 18h e pega os usuários no Restaurante Popular, Praça da Matriz, Gari da Estação e Beira Rio. Em respeito aos protocolos de combate à Covid-19, o espaço é higienizado diariamente e é disponibilizado álcool e máscaras aos usuários.

O secretário de Assistência Social, J Chagas, falou sobre o trabalho que a secretaria vem realizando durante o período de frio.

– Durante a chegada dessa frente fria, a Secretaria de Assistência Social mantém o mesmo direcionamento desde o início do inverno, como vagas noturnas e abrigamento temporário, com janta e café da manhã. Cuidamos de todos os detalhes para que eles sejam bem recebidos, como distribuição de kits de higiene, roupas e buscamos eles em uma van em pontos já estabelecidos. Também estamos ofertando algum suporte para aqueles que optarem em permanecer nas ruas, com a distribuição de cobertores, roupas, agasalhos e tocas de crochê – detalhou J Chagas.

Além do abrigo, as pessoas em situação de rua contam com o Centro Pop, no bairro Bom Pastor, onde é oferecido almoço, café da tarde e espaço para lavagem de roupa, higiene pessoal e descanso, além de auxílio para confecção de currículos e inscrição para vagas de emprego. O local funciona das 8h às 17h e fica na Rua Francisco Amaral de Souza, nº 08.