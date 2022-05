Barra Mansa oferece acolhimento para pessoas em situação de rua

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 16:23 horas

Centro POP e Abrigo Municipal reforçam assistência com a chegada do período mais frio do ano

Barra Mansa- As temperaturas não devem passar dos 25°C esta semana na região e, com a chegada do período mais frio do ano, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, disponibiliza um trabalho de acolhimento e orientação para quem mais precisa. As ações em prol dos moradores em situação de rua são realizadas no Centro POP e no Abrigo Municipal.

O coordenador do Centro POP, Sérgio Soares de Sena, explica como é feito o atendimento. “Primeiramente, o Centro POP realiza uma avaliação para verificar se o morador de situação se encaixa no perfil para ser encaminhado para o Abrigo. Se ele é munícipe de Barra Mansa, se ele está realmente em situação de rua, há quanto tempo está assim e se não possui familiares na cidade. Atualmente temos mais de 40 pessoas atendidas diariamente na unidade. Eles podem tomar café, tomar banho, trocar de roupa, usar a área de convivência para descansar e dormir, além de regularizar documentos”, explicou Sérgio.

Com o início do período mais frio do ano o trabalho será reforçado em breve com o “abrigo de inverno”. A equipe do Centro POP vai realizar abordagens entre 18h30 e 19h30 nos seguintes pontos: estação ferroviária e na frente do Restaurante Popular, no Centro, e na Praça das Nações, no Ano Bom.

O coordenador do Centro POP acrescenta que mais de 80% do público atendido no local é composto por homens e, caso a população tenha interesse em doar roupas para a estação mais fria, pode se dirigir à unidade, que se situa na Rua Oscar da Silva Marins, nº 52, no Centro. O telefone para outras informações é (24) 3020-0272.

ABRIGO DO MUNICÍPIO

Após triagem realizada pelo Centro POP, os moradores são encaminhados para o Abrigo Municipal Mário Pinguilim. A coordenadora da unidade, Rosângela Nogueira Santana da Silva, destaca: “A maioria dos moradores que está em situação de rua quer sair dessa vida. No mês de abril estávamos com 22 acolhidos. Eles se propuseram a ir para o abrigo para retomar sua vida fora da rua e resgatar o vínculo com os familiares ou pessoas com quem têm vínculo afetivo”.

O trabalho é feito de forma integrada com Centro POP, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), dependendo da do caso de cada morador. “O abrigo passa a ser a residência temporária deles. Nós trabalhamos a autonomia de cada um até haver o momento de desacolhimento. Antes de estarem na rua eles tinham uma vida, emprego. Este ano nós já tizemos alguns exemplos bem sucedidos, como o de um senhor de 61 anos. Através de pesquisa nós conseguimos verificar que havia uma reserva financeira e um terreno em seu nome. Dessa forma foi possível construir uma casa no bairro Vista Alegre onde hoje ele mora atualmente”.

O Abrigo Municipal fica localizado à Rua São Vicente de Paula, n°508, no bairro Siderlândia. Outras informações podem obtidas pelo telefone (24) 99844-0095.