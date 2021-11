Barra Mansa organiza a maior festa de futebol na região

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 16:32 horas

Telão na Praça da Matriz atraiu aproximadamente 12 mil pessoas para acompanhar o jogo da Final da Libertadores

Barra Mansa – Apesar da derrota do Flamengo na decisão da Copa Libertadores da América para o Palmeiras, na tarde de sábado, 27, agitou Barra Mansa. Segundo as autoridades policiais, cerca de 12 mil torcedores compareceram à Avenida Joaquim Leite para acompanhar a transmissão do jogo, em uma megaestrutura montada na principal via da cidade.

A festividade iniciou às 15h com a apresentação do grupo OPsamba. Às 17h, o telão instalado na avenida atraiu os olhares da multidão. Todo o evento foi patrocinado e custeado por empresários flamenguistas do município, não tendo custos para a prefeitura. O local ainda contou com uma praça de alimentação, banheiros químicos e segurança.

O prefeito Rodrigo Drable acompanhou o jogo no local e elogiou a estrutura. “Estou satisfeito de realizarmos esse evento tão grandioso”, revelou, lamentando sobre o resultado final do jogo.

– Faz parte do futebol, nem sempre ganhamos. O que importa é participar – completou Drable.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, falou sobre a oportunidade de realizar o evento. “Estamos aos poucos voltando à normalidade, tomando os devidos cuidados para promover cada vez mais lazer ao povo barra-mansense. Tivemos o apoio total das forças de segurança, que durante todo o evento fez com que tudo ocorresse bem”.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, falou sobre as operações realizadas no evento. “O barra-mansense saiu com a intenção de se divertir. Não registramos nenhum tipo de violência ou brigas, e isso mostra o quanto a comunidade está unida para aproveitarmos o que tem de melhor na cidade”.

O JOGO

O duelo pelo principal título continental de futebol foi disputado em Montevidéu, no Uruguai. A partida emanou emoção do começo ao fim. Foram longos 90 minutos com um gol para cada time. O apito final do segundo tempo levou a partida para a prorrogação. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras marcou o segundo gol e segurou o resultado até o fim, se consagrando tricampeão da Copa Libertadores do América.

Fotos: Chico de Assis