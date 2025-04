Barra Mansa organiza corridas de orientação para impulsionar esporte

Barra Mansa – A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa promoveu, na manhã desta terça-feira (15), uma reunião para organizar a realização de corridas orientadas na cidade, que podem acontecer tanto em parques fechados, como o de Saudade e o Centenário (Jardim das Preguiças), como em regiões mais abertas, incluindo a zona rural.

O encontro recebeu membros do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e do Clube de Orientação Audazes do Rio de Janeiro (Coerj), que organizam eventos de corridas orientadas no estado, além de representantes da Ordem DeMolay. Marcaram presença também titulares ou representantes das secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Rural e Comunicação Social; da Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos e Inovação e da Fundação Cultura.

A professora de Educação Física e coordenadora do Projeto IFRJ em orientação, Cássia Marques, falou sobre o objetivo do encontro.

“Nosso encontro com a Prefeitura de Barra Mansa foi para apresentarmos um esporte que é pouco difundido no país, uma modalidade em crescimento. A reunião foi muito positiva para que possamos encontrar caminhos para desenvolver um projeto no município de Barra Mansa, considerando as diferentes vertentes do esporte que é a caminhada de orientação. Queremos explorar tanto o potencial educacional junto aos estudantes das escolas municipais como o desempenho físico, trabalhando com atletas”, afirmou.

O presidente do Clube de Orientação Audazes do Rio de Janeiro, Isaac Miranda, que também é atleta, detalhou como é o esporte.

“As corridas de orientação são como uma ‘caça ao tesouro’ onde os participantes consultam um mapa e fazem o percurso a fim de concluí-lo com sucesso. Pode ser feita em uma área rural ou urbana, onde desenvolvemos um percurso divididos em categorias, com pontos de controle em que o atleta tem que pegar e depois escolher sua própria rota. Então, o corredor tem que alinhar seu preparo físico com o raciocínio”, disse Isaac, ressaltando que é uma corrida contra o relógio em que nem todos os competidores saem ao mesmo tempo.

Já o secretário de Esporte, Mário Jorge dos Santos Ferreira, destacou o valor de promover essa prática no município.

“A interação e o combate ao sedentarismo são fundamentais. As corridas podem ser feitas por diferentes tipos de pessoas, inclusive deficientes. Há várias categorias, desde os iniciantes até o público mais acostumado com prática esportiva de alta performance. Incentivar isso em nosso município é de grande importância para valorizar não somente o esporte, mas o município como um todo, destacando suas belezas naturais e fortalecendo a economia local”, disse.

Na reunião foram alinhados eventos que podem acontecer em breve, como uma corrida no Parque de Saudade, explorando os recursos naturais do local e estimulando o exercício físico, a cultura e o respeito à natureza. A previsão é que esse evento seja realizado na Semana do Meio Ambiente, no início de junho.

Vistoria em área de conservação de Amparo

Recentemente, uma comitiva de secretários municipais visitou uma Unidade de Conservação Ambiental no distrito Nossa Senhora do Amparo. O espaço se encontra no Revis (Refúgio de Vida Silvestre) Serra do Rio Bonito e é uma região de grande potencial para práticas esportivas ao ar livre como trilhas, dentre outras.

Dentro da unidade de conservação existe a Cachoeira do Secreto, conhecida anteriormente como ‘Cachoeira do Robertão’. A área tem o objetivo de assegurar a preservação de remanescentes de Mata Atlântica, especificamente da região do Médio Paraíba, além de recuperar áreas já degradadas ali presentes e oferecer oportunidades de visitação, recreação, educação ambiental e pesquisa científica, entre outras.