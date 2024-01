Barra Mansa orienta motoristas sobre cuidados nas estradas rurais durante período chuvoso

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa reforça o alerta para todos os condutores que forem utilizar as estradas rurais durante este período de chuvas pela qual a região está passando.

Nesta época, as estradas ficam mais escorregadias, além de haver o risco de queda de barreiras. A Secretaria constantemente realiza manutenção nestas vias, mas destaca que os motoristas devem redobrar a atenção nos dias chuvosos para evitar acidentes e prejuízos.

De acordo com o secretário da pasta, Roberto de Carvalho, o Beleza, alguns caminhos precisam de mais cuidado por parte dos motoristas. “Certos pontos como o Morro do Galego, em Floriano, o Morro do Urubu, em Rialto, e a estrada Amparo–São Joaquim, estão atualmente com piso danificado e alguns pontos críticos. É importante ressaltar que a equipe da Secretaria tem trabalhado durante todo este período para evitar maiores problemas”, afirmou.