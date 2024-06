Barra Mansa: Orquestra Sinfônica apresenta o Concerto ‘Danças Sinfônicas’

Barra Mansa – A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa apresenta o concerto especial intitulado “Danças Sinfônicas”, que promete encantar os espectadores com um repertório diversificado e emocionante. O evento será nesta quarta-feira (26), às 19 horas, no Clube Municipal de Barra Mansa.

O programa da noite contará com obras clássicas de compositores renomados, incluindo Henrique Alves de Mesquita, com arranjo de Antônio Augusto, apresentando a Polka Carlos Gomes para quinteto de metais; Joseph Strauss com Ohne Sorgen-Polka; Johannes Brahms com suas Danças Húngaras N.1 em Sol menor e N.5 em Sol menor; Johann Strauss com a Radetzky March; Gabriel Fauré com Pavane; George Bizet com a Suite Carmen N.1, incluindo Prelúdio, Aragonaise, Intermezzo, Les dragons D’alcala e Les toréadors; e Lorenzo Fernandez com Batuque – Dança de Negros.

O maestro Anderson Alves, regente da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, compartilha sua empolgação pelo evento.

“Estamos preparando uma noite mágica que vai levar todos a uma viagem musical através de diferentes épocas e estilos. Cada peça do programa foi escolhida para mostrar a riqueza e a diversidade da música clássica. Estou muito ansioso para ver a reação do público e compartilhar essa experiência inesquecível com todos. Convidamos toda a comunidade a comparecer e se deixar envolver pela magia desta noite especial”, afirmou o maestro.