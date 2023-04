Barra Mansa: Parceria entre Prefeitura e Unimed agita Corredor Cultural

Matéria publicada em 16 de abril de 2023, 09:40 horas

Evento ocorreu neste sábado e reuniu dezenas de pessoas

Barra Mansa – O Corredor Cultural de Barra Mansa foi palco do “Movimento Unimed”, evento que reuniu dezenas de pessoas neste sábado (15) e foi realizado em parceria com a Prefeitura, através da Fundação Cultura e das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Juventude, Esporte e Lazer. A ação também contou com apoio da Fundação ArcelorMittal.

Realizado com o intuito de mostrar a importância de se ter um cuidado maior com a saúde e de praticar atividades físicas, o evento coincidiu com o Dia Nacional da Conservação do Solo. Por isso, os membros da Secretaria de Meio Ambiente aproveitaram a oportunidade para doar mudas de árvores frutíferas e verduras.

A gerente de unidade de conservação e recursos hídricos da SMMADS, Carolina Lacerda, falou sobre o estímulo à conscientização da população.

– É muito importante a Secretaria de Meio Ambiente participar de eventos voltados para a saúde com atividades no Jardim das Preguiças, que é uma unidade de conservação e é muito utilizada por quem quer começar alguma atividade física aqui em Barra Mansa. Além disso, a doação de mudas é sempre um sucesso, ainda mais hoje no Dia da Conservação do Solo”, ressaltou Carolina.

A programação do evento incluiu outras atividades, como basquete, yoga, ballet, zumba, artes marciais e spinning.