Barra Mansa: Parque da Cidade se tornará área recreativa e de lazer

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 22:16 horas

Novidades foram apresentadas durante posse do Conselho de Turismo. Projeto faz parte das ações de requalificação urbana programadas para o município

Barra Mansa – O Parque da Cidade se tornará uma área recreativa e de lazer da região. Várias intervenções serão realizadas no local. As obras, em fase de licitação, compõem o projeto de requalificação urbana programadas para Barra Mansa. A apresentação das melhorias foi feita pelo prefeito Rodrigo Drable durante reunião de posse do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), ocorrida nesta quinta-feira (10) no gabinete do chefe do Executivo.

O novo Parque da Cidade contará com uma Concha Acústica com capacidade para 10 mil espectadores, três restaurantes, sendo um deles suspenso com vista para o Rio Paraíba do Sul, lago com pedalinho, kart recreativo, quiosques, anfiteatro, playground, pista de skate, pista para caminhada, estacionamentos e banheiros. Além disso, uma escola inclusiva para atender 120 alunos portadores de deficiência será instalada no local. As obras estão orçadas em R$67 milhões.

– Esta área de 100 mil m² planos tem uma localização privilegiada – está na parte central da cidade e próxima à Rodovia Presidente Dutra. É um importante ponto de convergência para toda a região. Além disso, a verba arrecadada no kart recreativo e nos restaurantes será utilizada para custear o próprio parque – destacou o prefeito.

Identidade e Santuário

Além do Parque da Cidade, Rodrigo Drable apresentou o projeto para a instalação de um mastro de 80m com a bandeira do Brasil na rotatória da via expressa da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Monte Cristo. Outra novidade, já tratada entre o prefeito e a Diocese da Igreja Católica, é a construção de um santuário no distrito Floriano.

Conselho de Turismo tem novos membros

Ao final das apresentações de importantes projetos e ações para fomentar o Turismo local, Rodrigo Drable deu posse aos novos conselheiros municipais do setor. Entre as funções do grupo está a coordenação, incentivo e promoção das atividades culturais e turísticas no município.

Os líderes do grupo para o biênio 2022-2023 são os seguintes: Jair Francisco Gomes (presidente); Juliana Lanes Rolim (vice-presidente) e Bhella Santos (secretária).

– Todos que assinam este Termo de Posse se comprometem e defendem a importância do COMTUR que está na condição de fórum deliberativo para o fomento do turismo. Como tal deve estar comprometido com a busca do equilíbrio entre a preservação cultural e ambiental e o desenvolvimento das suas potencialidades, de modo que a atividade turística possa ser capitalizada com base na sustentabilidade. Neste momento o Conselho é muito necessário, pois estamos atualizando o Mapa do Turismo Brasileiro – destacou Bhella Santos.

Os conselheiros da COMTUR são os seguintes: Leonardo Ramos de Oliveira; Eros dos Santos; Giovane Mendes da Silva; Elias Barbosa Romeiro; Guilherme Barbosa Gomes Almeida; Marcelo Branco Cruz; Rayane Braga da Silva, Alexandre Magno Vieira; Juliana Lanes Rolim; Jessica Alves Reis; Shallon Tenorio Nardelli; Luciene dos Santos; Elen Toledo Calisto; Patricia Alessandra; Plozzer Teixeira; Mário Sila Ferraz Chaves; Juliana de Souza Viana; Débora Caride de Carvalho; Flavia Aparecida Genestra Moraes e Roberto Lopes.

Os suplentes são: Pedro Henrique Pereira de Andrade; Marcilia T. Correa de Souza Ferreira; Anna Isabella Lima Valadão; Elder da Silva Nazaro; Vanessa Luiz Jardim; Nikson Jacob Salem; Demerson Sergio Prado Novais; José João Pereira; Manoel dos Santos; Robson de Carvalho Martins; Beatriz Esperança Veloso; Edvaldo Xavier de Carvalho; Luis Fernando Vitorino; Okssana Brandão e Luis Renan Gasse Bosoroy.