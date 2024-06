Barra Mansa participa de encontro do Projeto Proteção do Sest/Senat

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, representada pelas Secretarias de Educação e Assistência Social e Direitos Humanos, participou nesta quinta-feira (13) do segundo encontro Unir Forças, referente ao Projeto Proteção do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, realizada nas dependências da entidade no bairro Barbará.

A reunião contou com a presença de representantes das Polícias Militar e Civil, da Guarda Municipal, OAB, K-Infra – Rodovia do Aço, além de contar com representante Estadual da Saúde do Homem. O encontro teve como proposta fortalecer a rede de informações para o enfrentamento à exploração sexual infantil e divulgar o trabalho de assistência da cidade.

Em atendimento à Lei 14.811/24, a Secretaria de Educação instituiu o fluxo de atendimento a situações que sugerem relação com o tema, tendo o Sest/Senat como mais um parceiro no programa e mostrando que é possível realizar um trabalho em rede que busca o pleno atendimento ao educando.

De acordo com a gerente de educação básica, Ionara Muniz, o município busca através combater esse tipo de exploração. “Nas escolas estamos sempre buscando atentar-nos para os sinais de alerta quanto ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Essa parceria com o Sest/Senat é fundamental para esse combate à exploração”, ressaltou.