Barra Mansa participa do 2º Fórum Regional de Turismo

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, está participando do 2º Fórum Regional do Turismo Fluminense realizado nesta quarta-feira (10), em Miguel Pereira. O evento tem por objetivo debater o potencial turístico dos municípios de uma das maiores regiões turísticas do estado.

A gerente de Turismo de Barra Mansa e presidente da IGR-CitVale (Instância de Governança Regional Vale do Café), Bhella Santos, destacou a importância do evento. “A presença institucional no fórum permite fortalecer a imagem de Barra Mansa como um destino turístico, atraindo investimentos e fomentando o desenvolvimento econômico. A parceria com a cooperativa local pode ampliar o alcance desses esforços, possibilitando uma colaboração mais eficaz na promoção do turismo e na valorização dos produtos artesanais do nosso município”, disse Bhella.

Além da participação da Gerência de Turismo, um grupo de artesãos de Barra Mansa está expondo seus trabalhos e acompanhando palestras, mesas e painéis que abordarão assuntos relevantes para o setor. “Participar do Fórum Regional do Turismo Fluminense é importante para Barra Mansa por várias razões. Primeiramente, é uma oportunidade para promover o artesanato local, destacando a cultura e tradições do município. Temos artesãos de vários segmentos expondo seus trabalhos como cachaçaria, produtos rurais e outros trabalhos que representam a nossa cultura”, acrescentou.

Durante a programação, Bhella Santos participou como mediadora da mesa ‘O valor do artesanato como produto agregado ao turismo’.

_ Nós estamos discutindo a importância de cada cidade estabelecer fóruns municipais e regionais de artesanato, destacando que essas ações podem servir como plataformas essenciais e assim reunir stakeholders locais, discutir estratégias de promoção do turismo e valorização do artesanato, além de estimular a cooperação entre os diversos atores envolvidos na cadeia turística. Esses espaços de diálogo e colaboração são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento sustentável do turismo e potencializar o impacto positivo do artesanato na experiência dos visitantes – finalizou Bhella.