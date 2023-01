Barra Mansa participa do primeiro Encontro de Secretários Municipais de Finanças do RJ em 2023 

A cidade de Barra Mansa esteve presente no primeiro Encontro de Secretários Municipais de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro de 2023. Leonardo Ramos de Oliveira, o líder da Pasta na cidade, que leva o nome de Secretaria de Finanças, participou do evento realizado na sede da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro (Aemerj), que tem como vice-presidente o prefeito Rodrigo Drable. O Conselho de Política Fazendária Municipal do Estado do Rio de Janeiro (Confaz-RJ) foi parceiro na realização do encontro, que aconteceu na última semana.

O objetivo foi debater os principais temas que estarão na agenda fiscal dos municípios este ano, entre eles: execução orçamentária, administração financeira e incrementos da arrecadação. Foram mais de 60 participantes de 35 cidades.

“O município de Barra Mansa é muito ativo e participativo na busca da otimização de processos, de alavancar as receitas e cuidar das atuais. Reuniões como esta agregam cases implantados em outras cidades e na nossa, para transformação digital, controle de royalties, perda do ICMS… É uma preocupação grande dos municípios diante da perda de receita buscar novas formas de potencializar a arrecadação e esse encontro permite o intercâmbio de estratégias e iniciativas”, pontuou Leonardo.

O secretário de Barra Mansa também falou sobre os desafios para o ano e propostas de atendimento no que tange à melhoria de alguns processos específicos, como o Siafic (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle) que Barra Mansa está implantando com apoio da Controladoria Geral do Município.

“Entre nossas experiências positivas, também pudemos falar sobre os estudos que as equipes da Secretaria de Finanças estão fazendo para transformar os processos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica em uma nova fonte de receita. Estamos melhorando nosso processo de apuração para ampliar a arrecadação e investimentos aos munícipes”, concluiu Leonardo.