Barra Mansa participará do Verão #TôNoRio em Copacabana

Barra Mansa – A cidade de Barra Mansa será representada na terceira edição do projeto Verão #TôNoRio, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Este é o segundo ano consecutivo que Barra Mansa se faz presente no evento. Além da apresentação das diversas opções de turismo incentivadas na cidade – religioso, rural e cultural – artistas também vão representar o município demonstrando a força do entretenimento regional.

Na sexta-feira (16), o show realizado será do cantor Ricardinho; no sábado (17), se apresenta a cantora Cecília Reis; e, para finalizar, no domingo (18), o cantor Vitão. Ainda haverá a demonstração de trabalhos manuais desenvolvidos no município, como o artesanato.

A gerente de Turismo e presidente da Instância de Governança Regional do Vale do Café, Bhella Santos, ressaltou a sua alegria em poder contribuir com esse momento de destaque para Barra Mansa.

– Estou entusiasmada com a nossa participação. Esta é uma oportunidade excepcional para expor os encantos e atrativos de nossa cidade. A presença no evento não apenas nos permite aumentar a visibilidade de nossos pontos culturais e turísticos, mas também impulsiona a economia local, gerando empregos e oportunidades para nossos empresários do turismo como de hotéis, pousadas, restaurantes, bares, lazer e diversão. Além disso, essa participação nos conecta diretamente com um público diversificado, incluindo tanto os moradores locais quanto os turistas que buscam novas experiências”, frisou Bhella.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Maciel, enfatizou os benefícios do município fazer parte deste programa. “Ao participarmos do Verão #TôNoRio, conseguimos aumentar a visibilidade de Barra Mansa como um destino turístico e empresarial. Além disso, essa iniciativa proporciona uma oportunidade valiosa para destacar nossos empreendimentos locais, gerando um impacto positivo no comércio e no setor de serviços. Agradecemos o convite da Setur e TurisRio em incentivar e promover iniciativas que impulsionam o desenvolvimento econômico e o turismo em nossa região”, declarou Daniel.

A participação do município acontece através de parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a TurisRio.



Verão #TôNoRio

A terceira edição do projeto Verão #TôNoRio é um serviço de orientação e informações turísticas voltado para os visitantes em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Esta iniciativa, organizada pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) em colaboração com a TurisRio, proporciona orientações e sugestões de roteiros que abrangem experiências e atrações das 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro.

Neste ano de 2024, há algumas novidades como a inclusão de um telão de LED e a presença do Cristo Redentor. Ainda foi ampliado o espaço no estande para que sejam feitas as fotos. Além disso, o ambiente interativo está mais versátil para ter maior qualidade nas fotos e vídeos.