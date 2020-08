Barra Mansa passa dos dois mil casos confirmados de Covid-19; 1.467 já estão recuperados

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 19:32 horas

Barra Mansa – Em 24 horas, Barra Mansa contabilizou mais 67 casos confirmados de Covid-19, passando de 1.939 para 2.005 moradores confirmados com o novo coronavírus. Destes, 1.467 já estão recuperados da doença. Município não confirma mortes da doença há quatro dias seguidos, permanecendo em 75, porém há ainda 22 óbitos sob investigação.

Barra Mansa tem 8.705 casos notificados, sendo que 6.589 foram descartados e 111 continuam suspeitos, aguardando resultados dos exames. Município tem 36 pacientes internados, sendo que 31 são suspeitos e cinco infectados com a doença.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou em live nesta segunda-feira (10), que o município tem nove moradores na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia, que estão ocupados 43% de leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva), sendo que dos leitos clínicos 19 moradores estão na Santa casa, um está na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Centro, sete no Centro de Triagem Covid-19 e nenhum no Hospital da Mulher . Ainda segundo Drable, um respirador está sendo utilizado na Santa Casa.