Barra Mansa: Passagem de nível da Duque de Caxias será reaberta nesta quinta-feira

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Smop) de Barra Mansa informa que a passagem de nível na Rua Duque de Caxias, no Centro, seguirá interditada até a tarde desta quinta-feira (2), de acordo com a previsão informada pela MRS, concessionária que administra a linha férrea. A interrupção ocorre devido a obras de manutenção dos trilhos e adequação de pavimentação.

You may also like