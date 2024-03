Barra do Piraí – O Barra Mansa, foi derrotado por 3×2, pelo Royal Esporte Clube, na tarde de quarta-feira (20), no Estádio do Royal, em Barra do Piraí, em partida válida pela primeira rodada da Rio Copa Sub-23.

Richard, e Gabriel Leopoldino, marcaram os gols do time barra-mansense.

Na próxima rodada o Leão enfrentará o Paraíba do Sul, no dia 29, às 10h, no Campo dos Milionários, em Irajá, no Rio.