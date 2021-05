Barra Mansa planeja ações para promover o turismo pós-pandemia

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 14:02 horas

Tiro como modalidade esportiva e aeromodelismo são algumas das propostas da prefeitura

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa está investindo no planejamento e gestão do setor turístico, tendo como base a geração de emprego e renda, o estímulo ao empreendedorismo sustentável e a inclusão social. Para isto, vem trabalhando na identificação das potencialidades do setor e na integração de todos os setores da cadeia produtiva, desde empresários, artesãos, poder público e a comunidade local.

Com fundamento nesta proposta, o secretário da Pasta, Bruno Paciello, e a gerente de Turismo, Bhella Santos, se reuniram com a direção do Clube de Tiro Cicuta e do Clube de Aeromodelismo, ambos situados na Fazenda São Lucas, na Rodovia Lúcio Meira, Km 295, Jardim Guanabara, na Região Leste de Barra Mansa.

Segundo Paciello, uma das metas da Prefeitura é preparar o setor turístico para o pós-pandemia e auxiliar na divulgação das potencialidades do município.

0 O turismo tem um altíssimo potencial econômico, social, cultural e ambiental. Dados do setor apontam para um exponencial crescimento do turismo interno com a chegada das vacinas anti Covid e da alta do dólar. Com isso, a expectativa é para deslocamentos curtos, mas que tragam aventura, prazer e comodidade. Neste cenário, com incentivo da Secretaria de Estado de Turismo, estamos buscando reestruturar o setor, fortalecer a governança integrada e evidenciar para os turistas as atrações existentes em nossa cidade – destacou o secretário.

O trabalho, de acordo com Bhella Santos, envolve o suporte a eventos que possam estimular o turista a permanecer por mais tempo no município.

– Por exemplo, se o visitante estiver participando de uma atividade no Clube de Tiro ou de Aeromodelismo, precisa ter informações e apoio para hospedagem, alimentação, transporte, shows, eventos e afins. O turismo envolve toda uma cadeia produtiva, que perpassa pelas atrações do município, mas também, pela qualidade dos serviços oferecidos. Estamos trabalhando para que o visitante ao deixar a nossa cidade tenha o imenso desejo de retornar. É dessa maneira que pretendemos nos tornar referência na região do Vale do Café e em todo o país e integrar o Mapa do Turismo do Governo Federal – disse.

Os diretores presidentes dos Clubes de Tiro e de Aeromodelismo, Fernando Nunes e José Luiz Rodrigues, respectivamente, aprovaram a iniciativa.

– Atuamos com eventos direcionados a um determinado tipo de público, mas que precisa de opções de serviços no município. Por isso, a proposta da Prefeitura é tão importante, tem tudo para dar certo e impulsionar a geração de emprego e renda. Outro aspecto super importante, diz respeito à visibilidade e projeção que os equipamentos turísticos existentes no município passam a ter. Barra Mansa começa a vislumbrar a base de sua economia para além do comércio e as pessoas se sentem estimuladas a conhecerem as atividades que jamais imaginavam existir no município – revelaram.

Tiro como modalidade esportiva

O Clube de Tiro Cicuta tem cerca de cerca de 150 associados, todos com permissão para o uso de arma de fogo credenciados pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal, e funciona às sextas-feiras, sábados e domingos e feriados, de 8 às 17 horas.

A unidade cumpre múltiplas funções, já que o espaço de dois alqueires é utilizado para treinamento de agentes das forças de segurança de algumas cidades da região, como guardas municipais, policiais militares e civis, policiais federais, guarda particular da CSN, bombeiros, além de profissionais liberais, comerciantes e industriários.

O local é dotado de pista de 200 metros, para tiro de longa distância, pistas para tiro rápido e de precisão, pistas para ar comprimido e pista para tiro ao prato. As visitas podem ser agendas através do site:https://www.clubecicuta.com.br

Ana Griselda da Rosa Antonio é diretora do clube, além de instrutora de tiro. Ela revela que a prática de tiros segue todo um procedimento educacional.

– Aqui não se incita a violência. Ao contrário, a modalidade é focada no esporte e por isto, exige concentração, bom senso, disciplina e muito equilíbrio – comentou Ana Griselda.

Ela ainda revela que se engana quem pensa que o Clube de Tiro é um espaço tipicamente masculino. O local é frequentado por famílias, as mulheres estão engajadas no esporte e também utilizam os estandes de tiro.

No legado do Clube, os Mundiais de Tiro Esportivo, conquistado pelo presidente Fernando Nunes, em 1996, e o diretor de Silhueta Metálica Maurício César, em 1998, além de membros da nova geração que já estão conquistando diversos títulos.

Aeromodelismo

Com 47 anos no segmento, José Luiz Rodrigues não esconde seu amor pelos miniaviões.

– Quem experimenta, se apaixona. As competições são cercadas de emoção, adrenalina e muitas manobras radicais – concluiu.

O clube é associado à Confederação Brasileira de Aeromodelismo, funciona aos sábados e domingos, de 8 às 16 horas e tem atualmente 22 sócios.