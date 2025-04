Barra Mansa planeja área para ecoturismo esportivo em Amparo

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa realizou uma visita, nesta terça-feira (08), técnica ao Revis (Refúgio de Vida Silvestre) Serra do Rio Bonito, no distrito Nossa Senhora do Amparo. A ação envolveu secretários municipais e marcou o início dos estudos para transformar a área em um ponto de estímulo ao ecoturismo esportivo, com atividades como trilhas, “mountain bike” e montanhismo.

Participaram da visita os secretários de Meio Ambiente, Rodrigo Viana; de Desenvolvimento Econômico, César de Carvalho; de Esporte, Mário Jorge Ferreira; de Comunicação, Diego Raffide; de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles; e o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda.

Segundo o secretário de Esporte, Mário Jorge Ferreira, o objetivo é desenvolver atividades sustentáveis na região. “Nosso intuito é nos familiarizarmos com a área, que fica na zona rural de Barra Mansa, para implementarmos um trabalho de ecoturismo esportivo”, disse.

Rodrigo Viana, secretário de Meio Ambiente, destacou a importância da preservação. “Como é uma unidade de uso restrito, prezamos pelo cuidado com a fauna e a flora do local, onde podem ser encontrados diferentes animais como lobo-guará e várias espécies de pássaros, assim como árvores diversas, incluindo pau-brasil”, explicou.

Unidade de conservação

O Revis Serra do Rio Bonito é uma área de preservação ambiental que abrange os municípios de Barra Mansa, Valença e Barra do Piraí. O local visa proteger a Mata Atlântica e promover educação ambiental, recreação e pesquisa científica.

Um dos atrativos da região é a “Cachoeira do Secreto”, acessível a partir do distrito de Amparo, em direção a Santa Rita de Jacutinga (MG), próximo à Fazenda de Ribeirão Claro.