Barra Mansa: Prefeitura instala lâmpadas LED no São Francisco e em bairros da Região Leste - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 16:39 horas

Na próxima semana, está programada a instalação das novas lâmpadas nos bairros São Vicente, Santa Maria II e Vila Ursulino



Barra Mansa – A Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa está realizando nesta sexta (24), o serviço de instalação das lâmpadas de LED nas ruas Antônio Rodrigues de Almeida, Horácio Silva e José Coutinho, no bairro São Francisco de Assis. A iniciativa também está acontecendo nas ruas Alecrim, Álvaro Rego, Mulher Alphen de Oliveira Ferreira, Nagib Arbex e Santina Pereira de Melo, na Região Leste. O projeto de modernização do sistema de iluminação tem a finalidade de melhorar a segurança nas vias de maior movimentação da população e corredores de ônibus.

Conforme o secretário da Pasta, César Carvalho, a iniciativa além de proporcionar um ambiente mais iluminado e seguro, reduz o consumo de energia na iluminação pública e gera um saldo líquido de CIP (Custeio do Serviço de Iluminação Pública) maior e posteriormente o reinvestimento no próprio setor. “Se comparada às lâmpadas de vapor de sódio, a LED tem durabilidade 10 vezes maior, podendo reduzir o consumo em até 50%. Isso na prática significa maior durabilidade e eficácia energética. Há ainda o fator de baixo custo de manutenção e o acendimento imediato”, destacou.

Os serviços agradaram em cheio a moradora Queila Braga, de 30 anos. Com um ponto comercial no bairro, ela celebrou a nova iluminação. “Muitas vezes eu saio tarde do trabalho e as lâmpadas incandescentes não iluminam muito, reflete uma luminosidade amarelada. Fico muito feliz com a instalação das LEDs, pois ajudará muito na segurança e na preservação do nosso bairro”.

Neste ano, a substituição das lâmpadas já contemplou os bairros Colônia Santo Antônio, Saudade, Avenida Major José Bento, São Francisco de Assis, Boa Vista II, Nove de Abril e São Sebastião. Ainda este mês, está programada a instalação das LEDs nos bairros São Vicente, Santa Maria II e Vila Ursulino.

Outro benefício das lâmpadas de LED está relacionado à preservação Ambiental. Elas são livres de componentes tóxicos e emitem uma quantidade muito menor de dióxido de carbono na atmosfera se comparada às lâmpadas de vapor de sódio.