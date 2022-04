Barra Mansa: profissionais da Saúde participam de palestra para aprimorar o atendimento

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 21:55 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou nesta quinta-feira (28), no Parque Municipal de Saudade, uma palestra sobre o ‘Plano Municipal de Educação Permanente da Saúde’ do município. O encontro contou com um representante de cada unidade de saúde (profissionais do PSF, UBS, Saúde Mental e Saúde do Idoso). O objetivo do encontro foi capacitar os profissionais do setor em diversos temas, a fim de melhorar o atendimento e divulgar as doenças que estão se proliferando nos últimos dias.

A bióloga Lívia Costa, que foi uma das palestrantes na reunião, destacou a importância dos postos de saúde para a vacinação e conscientização dos munícipes.

– A comunicação é essencial para a imunização e proteção dos moradores contra a proliferação de doenças no município. Os postos de saúde têm um papel essencial na comunicação e divulgação, a fim de mapear o número de casos na cidade e focar nas regiões mais afetadas – destacou Lívia.

Outra profissional que ressaltou as importâncias dos temas ressaltados foi a coordenadora da atenção Primária, Juliana Russi.

– Uma das metas que tivemos nesta palestra foi alinhar o atendimento da rede municipal de Barra Mansa, facilitando o acesso dos usuários no serviço, que poderão realizar o diagnóstico precoce de doenças e agraves antecipadamente – concluiu.