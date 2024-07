Barra Mansa promove 8ª edição de encontro literário

Barra Mansa – O ‘Projeto Leiturar’ de 2024 foi realizado nesta quarta-feira (3) no CEI (Centro de Educação Integrada) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. O evento literário é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e chegou à sua 8ª edição contando com a participação de pais, professores e alunos de todas as unidades da rede municipal de ensino. O tema do evento neste ano foi ‘Leiturar, Tremendo de Medo’.

A assessora do projeto, Flaviana Serafim, detalhou o objetivo da temática. “Trabalhamos desde o início do ano letivo com os alunos, questões que abordam o tema, frisando a importância de compreender e superar seus medos. Temos aqui no CEI diversas atrações como contação de histórias, sala de autores, palco de apresentações, roda de conversa com psicólogas e muita interatividade”, contou.

Segundo Flaviana, um dos espaços interativos contém a frase ‘O perfeito amor lança fora todo medo’. “É bem isso que estamos fazendo, mesmo que tremendo de medo, seguimos em frente. Destaque para cada espaço temático como a área que simula um cemitério, que está chamando bastante atenção das pessoas. A proposta deste espaço é oferecer uma Leitura Deleite, mostrar que podemos ler em qualquer lugar e principalmente sepultar a preguiça de ler”, completou.

Presente ao evento, a vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, destacou a quantidade de pessoas que participaram este ano.

“Cada ano esse projeto se renova e fica melhor. Em 2024, os organizadores procuraram o tema do medo com as crianças. São diferentes tipos de medos que afetam as pessoas, tanto os mais novos, quanto os mais velhos. Achei muito interessante a adesão dos pais nesse evento”, concluiu Fátima, acrescentando que ficou muito contente com o trabalho promovido pelos servidores da Educação.