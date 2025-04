Barra Mansa promove atendimentos gratuitos na unidade móvel do OdontoSesc

O chefe do Executivo abriu oficialmente a chegada do programa ao município, ao lado da presidente do Sicomércio, Lilian Panizza, e de representantes do Sesc (Serviço Social do Comércio). Serão realizados 500 atendimentos na cidade, 128 deles já foram agendados.

“Agradeço a presença da instituição aqui, que irá cuidar da saúde odontológica do nosso povo. Parabéns ao Sicomércio porque o trabalho em parceria gera resultado”, destacou o prefeito Furlani.

Lilian Panizza também destacou a importância da união entre a entidade e o governo municipal em prol da população.

“Mais uma vez agradecemos a Prefeitura, ao Sesc pela estrutura e atendimento. Se tudo isso está acontecendo hoje em Barra Mansa, é graças ao prefeito Furlani e toda a sua equipe”, acrescentou.

A responsável técnica pelo OdontoSesc, Danielle Sayão, destacou que um plano de tratamento é feito a cada paciente e vários procedimentos serão realizados na unidade móvel.

“Oferecemos serviços de atenção básica de promoção da saúde. No primeiro atendimento, há a orientação sobre os cuidados necessários e também já realizamos alguns procedimentos. Entre os que oferecemos através do OdontoSesc estão: restauração, extração, remoção de tártaro, aplicação de flúor, tratamento com laser e realização de raio X. Fazemos um plano de tratamento necessário e os pacientes são acompanhados ao longo do período que ficaremos na cidade”, explicou Danielle.

Interessados em agendar o atendimento podem procurar pela equipe da unidade móvel, que está estacionada na calçada do Jardim das Preguiças, na Rua Juiz Antônio Cianni, no Centro.