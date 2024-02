Barra Mansa promove ‘Bloquinho da Saúde Mental’ para pacientes dos CAPs

Barra Mansa – O Corredor Cultural recebeu, na manhã desta sexta-feira (9), o Bloquinho da Saúde Mental, realizado pelo Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, que é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, e com apoio da Fundação Cultura. Além dos pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), também participaram do evento os funcionários das unidades.

O intuito da realização do bloco é a interação e a socialização dos pacientes das unidades. Nesse sentido, o Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, através dos seus dispositivos, vem desde o ano de 2023 promovendo as suas atividades de Carnaval. A animação ficou por conta do DJ Ivan Igor, além de uma roda de samba com os pacientes do Caps AD Espaço Reviver.

De acordo com a coordenadora do Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, Maria Elvira da Cunha, o bloco tem uma grande importância para o bem-estar dos pacientes. “Por se tratar de um período de contato humano, de interação com outras pessoas durante as festas, o Carnaval proporciona o estar em grupo, estar em alegria e isso ajuda na socialização. A gente conquista, troca experiências e aprende com a forma de ser e estar no mundo de cada um e de todos”, destacou Maria Elvira.

A coordenadora do Caps AD, Denise da Cunha Durval, comentou sobre a realização de mais uma edição do evento. “É gratificante estar aqui, podendo dançar, compartilhar um momento de alegria e felicidade no meio de tantas adversidades que eles enfrentam. Além disso, essa atividade acaba fazendo parte da luta antimanicomial”, expressou a coordenadora.