Barra Mansa promove curso de plantação e cultivo de banana

Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 15:31 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com o Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), realizou um curso de plantação e cultivo de banana para capacitação de produtores rurais e futuros produtores da fruta. A ação foi realizada nesta quinta-feira (20), na Fazenda do Salto, no distrito de Floriano.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, esse curso é uma boa oportunidade para o produtor.

– Nós queremos ampliar essa cultura e essa plantação, porque além de ser uma ótima oportunidade para quem vive na zona rural, é uma fruta muito consumida – comentou.

Eduardo Roberto Wagner, engenheiro agrônomo e instrutor do Senar, ministrou o curso e explicou o intuito.

– Esse é um curso prático para capacitar os produtores com novas técnicas de plantio e cultivo através de treinamento, para que o produtor aprenda mais e com isso, ele tenha mais produtividade. Além disso, ajudamos quem está querendo começar na área – afirmou.

O curso foi realizado na Estrada do Café, na propriedade do Paulo Roberto de Souza, mais conhecido como “Paulo Banana“, produtor antigo da região e contou com a presença não só de produtores, como de pessoas interessadas em entrar na área.

Paulo Banana, de 58 anos, cresceu cultivando a fruta e falou sobre a importância do curso.

– Eu cultivo banana desde os oito anos de idade, aprendi com o meu pai e com o meu avô e acho que é sempre bom agregar mais conhecimento. Esse curso na minha propriedade foi um brinde, sempre quero aprender mais sobre o que eu faço para passar aos meus familiares, além de melhorar cada vez mais minha produção – concluiu.